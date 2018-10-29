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НБУ на 30 октября установил курс гривны на уровне 28,20 грн/доллар

Новости » Финансы    29.10.2018 - 16:00

Курс доллара снизился на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,20 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне:

2820,2526 гривен за 100 долларов (-6,3458).

При этом курс доллара на 29 октября составляет 2826,5984 гривен за 100 долларов.

НБУ на 30 октября установил курс гривны на уровне 28,20 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 29 октября составило 28,20 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2040 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 26 октября (28,2803 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 29 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 28,23 грн/доллар, курс в покупке остался на уровне до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,14 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 9 копеек до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,38 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,21 грн/доллар НБУ понизил справочный курс доллара до 28,20 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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