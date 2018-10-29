НБУ на 30 октября установил курс гривны на уровне 28,20 грн/доллар

Курс доллара снизился на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,20 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне:

2820,2526 гривен за 100 долларов (-6,3458).

При этом курс доллара на 29 октября составляет 2826,5984 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 29 октября составило 28,20 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2040 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 26 октября (28,2803 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 29 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 28,23 грн/доллар, курс в покупке остался на уровне до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,14 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 9 копеек до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,38 гривен за евро.