НБУ понизил справочный курс доллара до 28,20 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 8 копеек

Справочное значение курса доллара на 29 октября составило 28,20 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2040 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 26 октября (28,2803 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 29 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 28,23 грн/доллар, курс в покупке остался на уровне до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,12 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 9 копеек до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,38 гривен за евро.