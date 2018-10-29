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НБУ на 30 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,20 грн/долар

Новини » Фінанси    29.10.2018 - 16:00

Курс долара знизився на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні:

2820,2526 гривень за 100 доларів (-6,3458).

При цьому курс долара на 29 жовтня становить 2826,5984 гривень за 100 доларів.

НБУ на 30 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,20 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 29 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2040 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 26 жовтня (28,2803 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 28,23 грн/долар, курс купівлі залишився на рівні до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,14 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 9 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,38 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,21 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 28,20 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс гривніКурс долараНаціональний банк України
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