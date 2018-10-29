НБУ на 30 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,20 грн/долар

Курс долара знизився на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні:

2820,2526 гривень за 100 доларів (-6,3458).

При цьому курс долара на 29 жовтня становить 2826,5984 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 29 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2040 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 26 жовтня (28,2803 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 28,23 грн/долар, курс купівлі залишився на рівні до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,14 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 9 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,38 гривень за євро.