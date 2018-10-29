Наличный курс доллара снизился на 10 копеек

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дешевеет на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 9 копеек до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,38 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,20 (27,50 - 28,27 - 26 октября), продажи 28,10 - 28,40 (28,20 - 28,50 - 26 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,08 (28,17 - 26 октября), продажи - 28,27 (28,34 - 26 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,35 - 32,27 (30,50 - 32,40 - 26 октября), продажи 32,10 - 33,01 (32,20 - 33,05 - 26 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (32,02 - 26 октября), продажи - 32,38 (32,51 - 26 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,24 (2,70 - 4,27 - 26 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 26 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93 (3,94 - 26 октября), продажи 4,33 (4,35 - 26 октября) грн за 10 рублей.