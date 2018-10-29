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Курс доллара на межбанке вырос до 28,23 грн/доллар

Новости » Финансы    29.10.2018 - 10:36
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта прекратила дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 29 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 28,23 грн/доллар, курс в покупке остался на уровне до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,12 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1900 - 28,2300 грн/доллар, евро 32,1027 - 32,1455 грн/евро, российский рубль 0,4284 - 0,4294 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1900    28,2300

EUR/UAH     32,1027    32,1455

RUB/UAH     0,4284       0,4294

Курс доллара на межбанке вырос до 28,23 грн/долларНапомним, 26 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0250 грн/евро, российский рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 2826,5984 гривен за 100 долларов (-6,9598).

 

 

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Темы: Курс доллара
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