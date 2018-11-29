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НБУ на 30 ноября установил курс гривны на уровне 28,39 грн/доллар

Новости » Финансы    29.11.2018 - 16:27
НБУ на 30 ноября установил курс гривны на уровне 28,39 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос еще на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,39 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 2839,0932 гривен за 100 долларов (+12,1883 гривен).

При этом курс доллара на 29 ноября составляет 2826,9049 гривен за 100 долларов.

НБУ на 30 ноября установил курс гривны на уровне 28,39 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 29 ноября составило 28,36 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3606 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем установленный 28 ноября (28,2612 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 29 ноября 2018 года курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей в продаже вырос на 8 копеек до 28,41 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки до 32,35 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 28,60 гривен за доллар, в покупке вырос на 9 копеек до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,64 гривен за евро.

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