НБУ повысил справочный курс доллара на 10 копеек до 28,36 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара растет после введения военного положения

Справочное значение курса доллара на 29 ноября составило 28,36 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3606 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем установленный 28 ноября (28,2612 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 29 ноября 2018 года курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей в продаже вырос на 8 копеек до 28,41 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки до 32,35 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 28,60 гривен за доллар, в покупке вырос на 9 копеек до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,64 гривен за евро.