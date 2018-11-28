НБУ на 29 ноября установил курс гривны на уровне 28,26 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос еще на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2826,9049 гривен за 100 долларов (+16,3715 гривен).

При этом курс доллара на 28 ноября составляет 2810,5334 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 28 ноября составило 28,26 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2612 гривен за доллар, что на 17 копеек выше, чем установленный 27 ноября (28,0973 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 28 ноября 2018 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копеек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,85 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 31 копейку до 28,62 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 46 копеек до 32,48 гривен за евро.