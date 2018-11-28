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НБУ на 29 ноября установил курс гривны на уровне 28,26 грн/доллар

Новости » Финансы    28.11.2018 - 15:53
НБУ на 29 ноября установил курс гривны на уровне 28,26 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос еще на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2826,9049 гривен за 100 долларов (+16,3715 гривен).

При этом курс доллара на 28 ноября составляет 2810,5334 гривен за 100 долларов.

НБУ на 29 ноября установил курс гривны на уровне 28,26 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 28 ноября составило 28,26 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2612 гривен за доллар, что на 17 копеек выше, чем установленный 27 ноября (28,0973 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 28 ноября 2018 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копеек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,85 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 31 копейку до 28,62 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 46 копеек до 32,48 гривен за евро.

 

 

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Темы: Курс доллара
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