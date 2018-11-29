Курс доллара на межбанке вырос еще на 8 копеек до 28,41 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар за четыре дня подорожал на межбанке на 65 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей в продаже вырос на 8 копеек до 28,41 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки до 32,35 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 32,3333 - 32,3533 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4273 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3900 28,4100

EUR/UAH 32,3333 32,3533

RUB/UAH 0,4268 0,4273

Напомним, 28 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 31,9054 - 31,9364 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2826,9049 гривен за 100 долларов (+16,3715 гривен).