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Рост курса доллара на наличном рынке замедлился

Новости » Финансы    29.11.2018 - 11:52
Рост курса доллара на наличном рынке замедлился
Фото: коллаж (Paxabay)

Наличный доллар за четыре дня подорожал на 50-60 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 28,60 гривен за доллар, в покупке вырос на 9 копеек до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,64 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,90 - 28,45 (27,50 - 28,45 - 28 ноября), продажи 28,40 - 29,00 (продажи 28,40 - 29,50 - 28 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,24 (28,15 - 28 ноября), продажи - 28,60 (28,62 - 28 ноября) грн за доллар.

Таким образом, за четыре последних дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 50 копеек, в продаже - на 60 копеек.

Курс покупки евро составляет 31,50 - 32,30 (31,40 - 32,25 - 28 ноября), продажи 32,15 - 33,91 (32,10 - 33,40 - 28 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,95 (31,72 - 28 ноября), продажи - 32,64 (32,48 - 28 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,20 (2,60 - 4,19 - 28 ноября), продажи - 4,17 - 5,00 (4,19 - 5,00 - 28 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,84 (3,84 - 28 ноября), продажи 4,30 (4,30 - 28 ноября) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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