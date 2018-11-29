НБУ на 30 листопада встановив курс гривні на рівні 28,39 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 2839,0932 гривень за 100 доларів (+12,1883 гривень).

При цьому курс долара на 29 листопада становить 2826,9049 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 29 листопада склало 28,36 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,3606 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж встановлений 28 листопада (28,2612 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 листопада 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої у продажу виріс на 8 копійок до 28,41 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 42 копійки до 32,35 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 28,60 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 28,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,64 гривень за євро.