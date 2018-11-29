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НБУ на 30 листопада встановив курс гривні на рівні 28,39 грн/долар

Новини » Фінанси    29.11.2018 - 16:27
НБУ на 30 листопада встановив курс гривні на рівні 28,39 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 2839,0932 гривень за 100 доларів (+12,1883 гривень).

При цьому курс долара на 29 листопада становить 2826,9049 гривень за 100 доларів.

НБУ на 30 листопада встановив курс гривні на рівні 28,39 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 29 листопада склало 28,36 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,3606 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж встановлений 28 листопада (28,2612 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 29 листопада 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої у продажу виріс на 8 копійок до 28,41 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 42 копійки до 32,35 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 28,60 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 28,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,64 гривень за євро.

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