UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Назвав "бандитами": Лукашенко не буде звільняти політв'язнів, як обіцяв Трампу

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не буде виконувати обіцянку, дану президенту США Дональду Трампу, та звільняти політв'язнів. Натомість він назвав ув'язнених "бандитами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що жодних політичних в'язнів у Білорусі нібито немає. Тих, кого його режим запроторив у в'язницю, самопроголошений глава країни називає "бандитами".

"Хочете півтори чи дві тисячі (як вони там рахують)? Забирайте до себе, везіть їх туди. Розраховувати на те, що ми випустимо бандитів, які палили, підривали, і вони це визнають... Ми їх випустимо, а вони знову проти нас війну вестимуть?", - заявив він.

Також Лукашенко збрехав, його суспільство його в цьому, мовляв, "не підтримає". Тобто випускати на волю ув'язнених за "політичні" статті диктатор не планує.

Нагадаємо, 15 серпня перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці Трамп провів телефонну розмову з Лукашенком. Серед іншого вони обговорили звільнення політичних в'язнів й не тільки.

Лукашенко, за словами Трампа, нібито обіцяв звільнити 1300 політв'язнів. Саме стільки за даними білоруської опозиції та правозахисників зараз перебуває у катівнях лукашенківського режиму.

Перед цим, 21 червня, за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусь