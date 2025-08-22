RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Назвал "бандитами": Лукашенко не будет освобождать политзаключенных, как обещал Трампу

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не будет выполнять обещание, данное президенту США Дональду Трампу, и освобождать политзаключенных. Вместо этого он назвал заключенных "бандитами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что никаких политических заключенных в Беларуси якобы нет. Тех, кого его режим упрятал в тюрьму, самопровозглашенный глава страны называет "бандитами".

"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы выпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они это признают... Мы их выпустим, а они опять против нас войну будут вести?", - заявил он.

Также Лукашенко соврал, его общество его в этом, мол, "не поддержит". То есть выпускать на свободу заключенных за "политические" статьи диктатор не планирует.

 

Напомним, 15 августа перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. Среди прочего они обсудили освобождение политических заключенных и не только.

Лукашенко, по словам Трампа, якобы обещал освободить 1300 политзаключенных. Именно столько по данным белорусской оппозиции и правозащитников сейчас находится в застенках лукашенковского режима.

Перед этим, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь