Назвав "бандитами": Лукашенко не буде звільняти політв'язнів, як обіцяв Трампу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не буде виконувати обіцянку, дану президенту США Дональду Трампу, та звільняти політв'язнів. Натомість він назвав ув'язнених "бандитами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА .

Лукашенко заявив, що жодних політичних в'язнів у Білорусі нібито немає. Тих, кого його режим запроторив у в'язницю, самопроголошений глава країни називає "бандитами".

"Хочете півтори чи дві тисячі (як вони там рахують)? Забирайте до себе, везіть їх туди. Розраховувати на те, що ми випустимо бандитів, які палили, підривали, і вони це визнають... Ми їх випустимо, а вони знову проти нас війну вестимуть?", - заявив він.

Також Лукашенко збрехав, його суспільство його в цьому, мовляв, "не підтримає". Тобто випускати на волю ув'язнених за "політичні" статті диктатор не планує.