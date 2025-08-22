Назвал "бандитами": Лукашенко не будет освобождать политзаключенных, как обещал Трампу
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не будет выполнять обещание, данное президенту США Дональду Трампу, и освобождать политзаключенных. Вместо этого он назвал заключенных "бандитами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что никаких политических заключенных в Беларуси якобы нет. Тех, кого его режим упрятал в тюрьму, самопровозглашенный глава страны называет "бандитами".
"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы выпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они это признают... Мы их выпустим, а они опять против нас войну будут вести?", - заявил он.
Также Лукашенко соврал, его общество его в этом, мол, "не поддержит". То есть выпускать на свободу заключенных за "политические" статьи диктатор не планирует.
Напомним, 15 августа перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. Среди прочего они обсудили освобождение политических заключенных и не только.
Лукашенко, по словам Трампа, якобы обещал освободить 1300 политзаключенных. Именно столько по данным белорусской оппозиции и правозащитников сейчас находится в застенках лукашенковского режима.
Перед этим, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.