Назвал "бандитами": Лукашенко не будет освобождать политзаключенных, как обещал Трампу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не будет выполнять обещание, данное президенту США Дональду Трампу, и освобождать политзаключенных. Вместо этого он назвал заключенных "бандитами".

Лукашенко заявил, что никаких политических заключенных в Беларуси якобы нет. Тех, кого его режим упрятал в тюрьму, самопровозглашенный глава страны называет "бандитами".

"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы выпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они это признают... Мы их выпустим, а они опять против нас войну будут вести?", - заявил он.

Также Лукашенко соврал, его общество его в этом, мол, "не поддержит". То есть выпускать на свободу заключенных за "политические" статьи диктатор не планирует.