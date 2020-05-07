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Количество заболевших коронавирусом в Ровенской области превысило 800 человек

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 02:39
Количество заболевших коронавирусом в Ровенской области превысило 800 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За последние сутки в области зарегистрировали 37 новых случаев заражения

В Ровенской области за последние сутки возросло количество инфицированных коронавирусом и превысила 800 человек. Об этом сообщил председатель Ровенской Облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, в среду, 6 мая, в области было подтверждено еще 37 новых случаев заболевания COVID-19: восемь больных из Ровно, еще 22 - из районов. Возраст больных от 17 до 82 лет.

Таким образом уже зарегистрировали 832 случая инфицирования. Из них 19 человек умерли.

"Сегодня умерла 80-летняя женщина с г.Сарны. И уже 124 человека выздоровел. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 24 ровенчан... Больницы на Ровенщине заполнены COVID-больными на 20%", - отметил Коваль.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области количество заболевших коронавирусом COVID-19 выросла и сейчас составляет 89 человек. В частности, с положительным результатом на COVID-19 - 9-летний ребенок.

Добавим, что в Украине наибольшее количество случаев заболевания коронавирус подтвержден среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровела. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.

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