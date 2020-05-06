ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав обнародовал данные по заболеваемости детей COVID-19

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 16:15
Минздрав обнародовал данные по заболеваемости детей COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом подтверждено среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

По данным Минздрава, в возрастной группе 10-14 лет по состоянию на сегодня зафиксировано 211 случаев заболевания COVID-19, при этом 31 ребенок уже выздоровел. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в:

  • Киеве - 102 заболели, 2 выздоровели;
  • Киевской области - 86 заболели, 5 выздоровели;
  • Черновицкой области - 177 заболели, 29 выздоровел;
  • Ровенской области - 55 заболели, 2 выздоровели;
  • Тернопольской области - 61 заболел, 12 выздоровели.

Минздрав обнародовал данные по заболеваемости детей COVID-19

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что за минувшие сутки в Украине было подтверждено 24 случая инфицирования коронавирусом детей. При этом Степанов отмечал, что общее количество инфицированных детей - 905.

Также РБК-Украина писало, что количество новых случаев коронавируса в Украине выросло после трехдневного спада. За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили почти 500 случаев заражения коронавирусом.

Лаборатория Житомира приостановила прием материалов для тестирования на COVID-19 Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - Минздрав
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпреступленияКоронавирус
News
On Top