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В Украине число жертв коронавируса увеличилось до 340

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:15
В Украине число жертв коронавируса увеличилось до 340
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

За сутки от COVID-19 умерли 13 человек

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 украинцев. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на утро 7 мая в Украине официально зарегистрировано 340 случаев смерти от COVID-19.

"За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом хорошая новость - 299 выздоровели", - заявил Степанов.

Напомним, вчера сообщалось о 327 летальных случаях от инфекции. В частности, 6 мая было зафиксировано 5 новых смертей в Черновицкой области. На сегодняшний день этот регион является антилидером по числу новых заражений: с начала эпидемии там заболели более 2 тыс. украинцев.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса. COVID-19 за сутки подтвердили у 507 человек. Вчера, напомним, сообщалось о 487 новых случаях.

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