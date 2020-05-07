ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:05
Во Львовской области зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области увеличивается динамика по числу зараженных коронавирусом

Во Львовской области второй день подряд фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом, за сутки заразились еще 42 человека. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале.

Как он отметил, динамика увеличивается.

"+42 подтвержденные диагнозы COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше чем было вчера. Не можем делать объективных выводов с 2 дней, но динамика увеличивается и мы за этим внимательно следим", - написал он.

Напомним, вчера Садовой сообщил, что в области было 38 зараженных за сутки и это был антирекорд за весь карантин.

Также во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавируса пришло 2 мая.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области число больных коронавирусом COVID-19 выросло и сейчас составляет 89 человек.

Также издание писало, что за минувшие сутки в Украине заболевания коронавирусом обнаружили у более 70 медицинских работников. В стране по состоянию на 6 мая коронавирусом заразились более 2250 медиков.

Нардепы собираются на внеочередное заседание Рады: в повестке дня три законопроекта В Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантина
Новости Украины КоронавирусЛьвовская область
News
On Top