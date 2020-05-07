Во Львовской области зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области увеличивается динамика по числу зараженных коронавирусом

Во Львовской области второй день подряд фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом, за сутки заразились еще 42 человека. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своем Telegram-канале.

Как он отметил, динамика увеличивается.

"+42 подтвержденные диагнозы COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше чем было вчера. Не можем делать объективных выводов с 2 дней, но динамика увеличивается и мы за этим внимательно следим", - написал он.

Напомним, вчера Садовой сообщил, что в области было 38 зараженных за сутки и это был антирекорд за весь карантин.

Также во Львовской области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. 60-летний житель Львова умер еще 28 апреля. Лабораторное подтверждение наличия коронавируса пришло 2 мая.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области число больных коронавирусом COVID-19 выросло и сейчас составляет 89 человек.

Также издание писало, что за минувшие сутки в Украине заболевания коронавирусом обнаружили у более 70 медицинских работников. В стране по состоянию на 6 мая коронавирусом заразились более 2250 медиков.