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В Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса: более 500 человек

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:14
В Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса: более 500 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 13 тысяч

В Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса COVID-19, за сутки заразились 507 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, общее количество зараженных составляет 13 691 человек.

"За сутки заразились 507 человек", - сообщил Степанов.

Отметим, что вчера сообщалось о 487 новых случаях COVID-19, это на 20 человек меньше, чем сегодня. Таким фиксируется рост динамики зараженных.

В частности, во Львовской области второй день фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом. За минувшие сутки заразились еще 42 человека.

Напомним, в Ровенской области за последние сутки возросло количество инфицированных коронавирусом и превысила 800 человек. Таким образом уже зарегистрировали 832 случая инфицирования. Из них 19 человек умерли.

Добавим, что в Украине наибольшее количество случаев заболевания коронавирус подтвержден среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровела. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.

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