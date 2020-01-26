Китай отслеживает возможные мутации коронавируса

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Более 2300 медиков прибыли в зараженный Ухань

Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено. Об этом заявил глава комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщают китайские СМИ.

По его словам, более 2300 медиков прибыли в зараженный Ухань, количество коек в больницах могут увеличить на 5 тыс.

Отметим, по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

Напомним, председатель КНР также заявлял, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются. Власти Китая объявили о строительстве двух специализированных больниц, общая вместительность которых составит около 2,5 тыс. человек.

Кроме того, в Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая.