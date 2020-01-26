ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай отслеживает возможные мутации коронавируса

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 10:47
Китай отслеживает возможные мутации коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Более 2300 медиков прибыли в зараженный Ухань

Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено. Об этом заявил глава комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщают китайские СМИ.

По его словам, более 2300 медиков прибыли в зараженный Ухань, количество коек в больницах могут увеличить на 5 тыс.

Отметим, по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.

Напомним, председатель КНР также заявлял, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются. Власти Китая объявили о строительстве двух специализированных больниц, общая вместительность которых составит около 2,5 тыс. человек.

Кроме того, в Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 тыс. человек В Канаде зафиксировали первый случай коронавируса
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь