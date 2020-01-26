ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 тыс. человек

Новости » Общество     26.01.2020 - 07:45
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 тыс. человек
Иллюстративное фото (pxhere com)

Уже зафиксировали 56 смертей

По данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что уже 56 человек умерли от этой болезни. Все смерти зафиксированы в Китае.

Напомним, ранее все летальные исходы были в городе Ухань, где в конце декабря 2019 года зафиксировали коронавирус, который вскоре распространился на другие части Китая.

РБК-Украина писало, что первую смерть от вируса за пределами Уханя зафиксировали в Шанхае.

Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии. В основном все зараженные недавно посещали Китай, а большинство из них - Ухань.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях.

Напомним, председатель КНР также заявлял, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются. Власти Китая объявили о строительстве двух специализированных больниц, общая вместительность которых составит около 2,5 тыс. человек.

В Москве из отеля госпитализировали семь граждан Китая В Ухане построят вторую больницу для заболевших коронавирусом
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь