Названі симптоми коронавіруса в Китаї

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На початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка

Кашель - не єдиний симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Про це йдеться в дослідженні Народної лікарні Уханьского університету, передає агентство "Сіньхуа".

Повідомляється, що на початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка: деякі інфіковані скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом, повідомили китайські лікарі.

Раніше повідомлялося, що держкомітет охорони здоров'я КНР заявив, що відслідковує можливі мутації коронавіруса, але нових свідоцтв розвитку цього процесу поки не виявлено.

Нагадаємо, більше 2000 чоловік у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих в результаті спалаху коронавіруса зросла до 42. Китай також оголосив про подальші транспортні обмеження.

Нагадаємо, голова КНР також заявляв, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються. Влада Китаю оголосила про будівництво двох спеціалізованих лікарень, загальна місткість яких складе близько 2,5 тис. чоловік.