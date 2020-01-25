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В Китае заявили об ускорении распространения коронавируса по стране

Новости » Общество     25.01.2020 - 18:01
В Китае заявили об ускорении распространения коронавируса по стране
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, увеличилось до 1372 человек.

Темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, передают китайские СМИ.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", - заявил он.

Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек.

По данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

Добавим, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Кроме того, в Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.

В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1372 человек Все туристические компании Китая полностью прекращают организацию туров
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