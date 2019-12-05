Названы имена всех пострадавших из-за пожара в Одессе

Названы имена всех пострадавших в пожаре в Одессе, которые находятся в больницах. Об этом сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook.

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3:

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница №1:

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС

Городская клиническая больница №10:

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна - 2002 г.р.,

Клиника Медуниверситета:

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ДСНС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.

Отметим, что одна из пострадавших студенток погибла.

Напомним, со вчерашнего утра в Одессе горит колледж экономики.

В Одесской областной государственной администрации сообщили, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинитель.

Сегодня вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидации последствий пожара.