Названі імена всіх постраждалих через пожежу в Одесі

Названі імена всіх постраждалих в пожежі в Одесі, які знаходяться в лікарнях. Про це повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці в Facebook.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002гр.,

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.,

3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.,

4. Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.

5. Бахчиванжі Олена Василівна, 2003 р.

6. Бац Ганна Сергіївна, 2003 гр.,

7. Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

8. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.,

9. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.

10. Владимирова Вікторія Юріївна

11. Тарас Катерина Олегівна - 2002 р. р

Міська клінічна лікарня №1:

12. Глазкова Любов Сергіївна, 58 років

13. Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.

14. Щербаков Артем Іванович, 1984 р. н. ДСНС

15. Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС

16. Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС

17. Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р., ДСНС

18. Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11:

19. Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. (викладач коледжу),

20. Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня №10:

21. П.сорокіна Олена В'ячеславівна, 2001 гр.,

22. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.,

23. Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.,

Клініка Медуніверситету:

24. Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років

25. Попова Наталія Петрівна 68 років,

26. Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Вікторович 1991 р. н, ДСНС

28. Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 гр.

Зазначимо, що одна з постраждалих студенток загинула.

Нагадаємо, з вчорашнього ранку в Одесі горить коледж економіки.

В Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що пожежа в коледжі 4 грудня ймовірно виникла через зламаний подовжувач.

Сьогодні навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії та ліквідацію наслідків пожежі.