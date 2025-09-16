Існує три способи змусити Путіна піти на мирні переговори, - Ішингер

За його словами, для того, щоб РФ пішла на мирні переговори, мають відбутися три речі. І ймовірні сподівання Вашингтону, що Кремль піде на переговори через економічні вигоди, є просто навмисними і цей підхід не спрацює.

"Отже, вони мають, на мій погляд, відновити постачання зброї, відновити програму озброєнь і, звісно, запровадити санкції, які вже підготовлені, санкційний пакет, підготовлений у Сенаті США", - заявив Ішингер.

Він також додав, що ще одним важелем тиску на Москву є отримання Україною вигоди від заморожених російських активів.

"Я думаю, що розумні люди здатні знайти юридично прийнятні та фінансово вигідні способи передати ці кошти Україні", - додав Ішингер.

Ще одним способом змусити Путіна до мирних переговорів, вважає Ішингер, є надання Києву надійних гарантій безпеки.

"Третій елемент - гарантія безпеки, посилення України, те, що я називаю "стратегією дикобраза", - підкреслив він.

При цьому Ішингер вважає передчасними розмови про розміщення військ НАТО в Україні, що очевидно викликало б значний протест з боку РФ.