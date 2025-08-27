Названо три країни, де люди старіють найповільніше

Згідно з дослідженням науковців, є три країни, де люди старіють повільніше та навпаки - дуже швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження в журналі Nature Medicine.

Де у світі люди швидко старіють

Серед оцінених країн найшвидше старіють люди в Єгипті та Південній Африці. Біологічний вік єгиптян у середньому на 4,85 року старший за їхній хронологічний, а південноафриканців майже на чотири роки. У нижній частині списку також опинилися Угорщина, Еквадор та Колумбія.

Де люди повільно старіють

Найздоровіші показники старіння продемонстрували північноєвропейські країни. Особливо виділяються Данія, Швеція та Словаччина.

Дослідники пояснили перевагу Данії високою структурною рівністю, міцними демократичними інститутами, високим рівнем освіти, чистим повітрям та низьким рівнем серцево-судинних захворювань.

Натомість, Єгипет, за їхніми словами, має значні недоліки, включаючи соціально-економічну нерівність, високу поширеність гіпертонії, діабету та серцевих захворювань, що і пояснює помітно прискорене старіння його населення.

Варто зазначити, що дослідження має обмеження, оскільки до аналізу увійшло лише 40 країн, тоді як у світі їх понад 190. США, Японія та багато інших країн не були включені.

Хронологічний vs. біологічний вік

Хронологічний вік - це кількість років, які ми прожили.

Біологічний вік - це вік наших клітин, тканин та органів. Він може бути вищим або нижчим за хронологічний, оскільки на нього впливають генетика та спосіб життя. Біологічний вік, що перевищує хронологічний, підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, таких як деменція, хвороби серця, рак та діабет 2 типу.

Міжнародна команда дослідників проаналізувала дані майже 162 000 людей і виявила, що на прискорене старіння впливають:

низький дохід;

погана якість повітря;

соціально-економічна та гендерна нерівність;

обмежені політичні свободи та слабкі демократії.

"Те, як людина старіє, залежить не тільки від її вибору чи біології, але й від її фізичного, соціального та політичного середовища, і ці ефекти сильно відрізняються між країнами", - зазначила Сандра Баес, одна з авторів дослідження.