Названы три страны, где люди стареют медленнее всего

Согласно исследованию ученых, есть три страны, где люди стареют медленнее и наоборот - очень быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование в журнале Nature Medicine.

Где в мире люди быстро стареют

Среди оцененных стран быстрее всего стареют люди в Египте и Южной Африке. Биологический возраст египтян в среднем на 4,85 года старше их хронологического, а южноафриканцев почти на четыре года. В нижней части списка также оказались Венгрия, Эквадор и Колумбия.

Где люди медленно стареют

Самые здоровые показатели старения продемонстрировали североевропейские страны. Особенно выделяются Дания, Швеция и Словакия.

Исследователи объяснили преимущество Дании высоким структурным равенством, крепкими демократическими институтами, высоким уровнем образования, чистым воздухом и низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний.

Зато Египет, по их словам, имеет значительные недостатки, включая социально-экономическое неравенство, высокую распространенность гипертонии, диабета и сердечных заболеваний, что и объясняет заметно ускоренное старение его населения.

Стоит отметить, что исследование имеет ограничения, поскольку в анализ вошло только 40 стран, тогда как в мире их более 190. США, Япония и многие другие страны не были включены.

Хронологический vs. биологический возраст

Хронологический возраст - это количество лет, которые мы прожили.

Биологический возраст - это возраст наших клеток, тканей и органов. Он может быть выше или ниже хронологического, поскольку на него влияют генетика и образ жизни. Биологический возраст, превышающий хронологический, повышает риск развития хронических заболеваний, таких как деменция, болезни сердца, рак и диабет 2 типа.

Международная команда исследователей проанализировала данные почти 162 000 человек и обнаружила, что на ускоренное старение влияют:

низкий доход;

плохое качество воздуха;

социально-экономическое и гендерное неравенство;

ограниченные политические свободы и слабые демократии.

"То, как человек стареет, зависит не только от его выбора или биологии, но и от его физической, социальной и политической среды, и эти эффекты сильно отличаются между странами", - отметила Сандра Баес, одна из авторов исследования.