Дієтолог розкрила 5 шокуючих фактів про метаболізм, які змінять ваше життя

Вівторок 26 серпня 2025 08:58
Дієтолог розкрила 5 шокуючих фактів про метаболізм, які змінять ваше життя Фото: Як метаболізм змінює життя (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Метаболізм - це набагато більше, ніж просто "швидкість обміну речовин". Це складна система, що визначає, як наш організм витрачає енергію, відновлюється і старіє.

Чому розуміння, що таке метаболізм, дуже важливе, розповідає РБК-Україна з посиланням на лікаря та дієтолога-ендокринолога Катерину Толстікову в Instagram.

За словами експертки, метаболізм - це "двигун" нашого тіла. Від того, наскільки ефективно він працює, залежить не лише здоров’я та зовнішній вигляд, а й наше загальне самопочуття.

Коли метаболізм виходить з-під контролю, це викликає ланцюг проблем. Ось п'ять ключових причин, чому вам слід звернути увагу на свій метаболізм вже сьогодні.

5 фактів про метаболізм

Метаболізм - це про контроль ваги, а не про її швидкість

Багато хто вважає, що швидкий метаболізм - це лише здатність швидко спалювати калорії. Це лише частина правди. Коли ваш метаболічний «двигун» працює не в тому темпі, в організмі виникають запальні процеси. Це призводить до накопичення жирової тканини та появи різних захворювань.

Наприклад, надмірна вага, особливо в області живота, є одним із перших і найочевидніших сигналів про метаболічні порушення. Контролюючи його, ви контролюєте не тільки вагу, але й запобігаєте серйозним наслідкам для здоров'я.

Енергія протягом дня

Стабільний рівень глюкози та енергії протягом дня - це прямий наслідок ефективного метаболізму. Якщо ви часто відчуваєте апатію, різкі напади втоми або неконтрольовану тягу до солодкого, це може свідчити про проблеми з обміном речовин.

Коли ваш метаболізм працює без збоїв, він допомагає підтримувати рівень цукру в крові, що дає вам більше сил, покращує настрій та допомагає відмов.

Метаболізм і гормональний фон

Метаболізм тісно пов’язаний із роботою ендокринної системи: щитоподібної залози, наднирників та статевих гормонів. Якщо він порушений, це може призвести до низки гормональних проблем.

Симптомами можуть бути порушення сну, нерегулярний менструальний цикл у жінок, перепади настрою і навіть проблеми з фертильністю. Підтримання здорового метаболізму є критично важливим для стабілізації гормонального фону, що, своєю чергою, впливає на загальний стан організму.

Довголіття і уповільнення старіння

Високий рівень інсулінорезистентності, метаболічний синдром чи хронічне запалення, які є наслідками порушення метаболізму, прискорюють старіння і збільшують ризики захворювань.

Коли ж метаболізм "під контролем", клітини краще оновлюються, і організм старіє значно повільніше. Правильна робота обміну речовин допомагає боротися з оксидативним стресом, який є однією з головних причин передчасного старіння.

Сяюча шкіра, міцне волосся та нігті

Нарешті, метаболічне здоров’я безпосередньо впливає на стан нашої шкіри, волосся та нігтів. Правильна робота клітин і стабільний метаболізм означають краще засвоєння поживних речовин, що сприяє виробленню колагену.

Це призводить до зменшення акне, вирівнювання тону шкіри і появи здорового сяйва. Міцні нігті та блискуче волосся - це не просто косметологічний ефект, а відображення того, наскільки ефективно працює ваш організм зсередини.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

