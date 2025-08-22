Цей щоденний перекус може продовжити молодість: що з’ясували вчені

Звучить неймовірно, але один снек може допомогти вам жити довше. Один конкретний продукт може впливати на біологічний вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіже дослідження, опубліковане в журналі Antioxidants .

Який снек допоможе боротися зі старінням?

Теломери - це захисні ковпачки на кінцях наших хромосом, які з віком стають коротшими. Це скорочення може призводити до таких вікових захворювань, як рак, діабет 2 типу та проблеми з серцем.

Однак на довжину теломер може впливати наш раціон. Нове дослідження визначило один конкретний продукт, який здатний уповільнити процес старіння організму.

Дивно, але інший популярний перекус, виготовлений з цього ж продукту, не мав такого позитивного впливу. Команда іспанських дослідників вивчила, як щоденне споживання арахісу та арахісового масла впливає на теломери.

Як йдеться у попередньому дослідженні, опублікованому в Antioxidants у 2023 році, антиоксиданти допомагають боротися зі скороченням теломерів, тому цілком логічно, що арахіс - багате джерело антиоксидантів, таких як вітамін Е, ніацин і поліфеноли (наприклад, ресвератрол) - може бути корисним.

Вчені вважають, що арахіс має здатність нейтралізувати активні форми кисню та зменшувати запалення, що може значно сприяти збереженню довжини теломер. Також можна було б припустити, що арахісове масло, яке в основному складається з подрібненого арахісу, матиме такий же ефект. Але це виявилося не так.

У дослідженні 58 учасників були поділені на три групи: перша щодня отримувала 25 грамів арахісу в шкірці, друга - 32 грами арахісового масла, а третя - 32 грами контрольного масла, виготовленого з арахісової олії.

Протягом експерименту учасникам було заборонено їсти інші горіхи, виноград, темний шоколад і пити вино. У тих, хто вживав арахіс, через три місяці спостерігалося значне збільшення довжини теломер. Прискореного скорочення теломер не було зафіксовано в жодного з них.

Але в групи, яка їла арахісове масло, результати були іншими. Збільшення довжини теломер не було, а у 22% учасників спостерігалося прискорене скорочення.

Ці результати свідчать про те, що щоденне вживання смаженого арахісу в шкірці може уповільнювати скорочення теломер у молодих, здорових дорослих людей.

Чому арахіс допомагає, а масло - ні?

Автори дослідження вважають, що на відміну від обробленого арахісового масла, цілісний арахіс може підтримувати мікробіоту кишківника, що виробляє коротколанцюгові жирні кислоти. Під час цього ж експерименту вони були пов'язані зі зниженням рівня кортизолу та депресивних біомаркерів.

"Ці висновки підкреслюють важливість цільних продуктів над обробленими для підтримки здоров'я клітин", - зазначили автори.

Варто зазначити, що, наприклад, понад шість мільйонів американців, які страждають на алергію на арахіс (за даними організації Food Allergy Research & Education), не зможуть скористатися цими перевагами.

Дослідницька група відзначає, що їхнє дослідження має певні обмеження, зокрема невелика вибірка, орієнтована на конкретний вік, і відсутність контрольної групи, яка взагалі не вживала арахіс.

Крім того, погіршення стану теломер - це повільний процес. Хоча шестимісячне дослідження дало цікаві результати, для їх підтвердження необхідні довгостроковіші випробування.

Попередні дослідження, опубліковані в журналі Nutrients, показали, що вживання горіхів, зокрема арахісу, може сприяти зменшенню жиру на животі та зниженню рівня інсуліну. Однак тим, хто прагне подовжити і свої теломери, і тривалість життя, слід уважно вивчати етикетки продуктів.