ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цей щоденний перекус може продовжити молодість: що з’ясували вчені

П'ятниця 22 серпня 2025 11:01
UA EN RU
Цей щоденний перекус може продовжити молодість: що з’ясували вчені Фото: Цей снек допоможе уповільнити старіння (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Звучить неймовірно, але один снек може допомогти вам жити довше. Один конкретний продукт може впливати на біологічний вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіже дослідження, опубліковане в журналі Antioxidants.

Який снек допоможе боротися зі старінням?

Теломери - це захисні ковпачки на кінцях наших хромосом, які з віком стають коротшими. Це скорочення може призводити до таких вікових захворювань, як рак, діабет 2 типу та проблеми з серцем.

Однак на довжину теломер може впливати наш раціон. Нове дослідження визначило один конкретний продукт, який здатний уповільнити процес старіння організму.

Дивно, але інший популярний перекус, виготовлений з цього ж продукту, не мав такого позитивного впливу. Команда іспанських дослідників вивчила, як щоденне споживання арахісу та арахісового масла впливає на теломери.

Як йдеться у попередньому дослідженні, опублікованому в Antioxidants у 2023 році, антиоксиданти допомагають боротися зі скороченням теломерів, тому цілком логічно, що арахіс - багате джерело антиоксидантів, таких як вітамін Е, ніацин і поліфеноли (наприклад, ресвератрол) - може бути корисним.

Вчені вважають, що арахіс має здатність нейтралізувати активні форми кисню та зменшувати запалення, що може значно сприяти збереженню довжини теломер. Також можна було б припустити, що арахісове масло, яке в основному складається з подрібненого арахісу, матиме такий же ефект. Але це виявилося не так.

У дослідженні 58 учасників були поділені на три групи: перша щодня отримувала 25 грамів арахісу в шкірці, друга - 32 грами арахісового масла, а третя - 32 грами контрольного масла, виготовленого з арахісової олії.

Протягом експерименту учасникам було заборонено їсти інші горіхи, виноград, темний шоколад і пити вино. У тих, хто вживав арахіс, через три місяці спостерігалося значне збільшення довжини теломер. Прискореного скорочення теломер не було зафіксовано в жодного з них.

Але в групи, яка їла арахісове масло, результати були іншими. Збільшення довжини теломер не було, а у 22% учасників спостерігалося прискорене скорочення.

Ці результати свідчать про те, що щоденне вживання смаженого арахісу в шкірці може уповільнювати скорочення теломер у молодих, здорових дорослих людей.

Чому арахіс допомагає, а масло - ні?

Автори дослідження вважають, що на відміну від обробленого арахісового масла, цілісний арахіс може підтримувати мікробіоту кишківника, що виробляє коротколанцюгові жирні кислоти. Під час цього ж експерименту вони були пов'язані зі зниженням рівня кортизолу та депресивних біомаркерів.

"Ці висновки підкреслюють важливість цільних продуктів над обробленими для підтримки здоров'я клітин", - зазначили автори.

Варто зазначити, що, наприклад, понад шість мільйонів американців, які страждають на алергію на арахіс (за даними організації Food Allergy Research & Education), не зможуть скористатися цими перевагами.

Дослідницька група відзначає, що їхнє дослідження має певні обмеження, зокрема невелика вибірка, орієнтована на конкретний вік, і відсутність контрольної групи, яка взагалі не вживала арахіс.

Крім того, погіршення стану теломер - це повільний процес. Хоча шестимісячне дослідження дало цікаві результати, для їх підтвердження необхідні довгостроковіші випробування.

Попередні дослідження, опубліковані в журналі Nutrients, показали, що вживання горіхів, зокрема арахісу, може сприяти зменшенню жиру на животі та зниженню рівня інсуліну. Однак тим, хто прагне подовжити і свої теломери, і тривалість життя, слід уважно вивчати етикетки продуктів.

Вас також може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Горіхи
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"