ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

10 порад, щоб не допустити слабоумства в майбутньому

Середа 20 серпня 2025 12:49
UA EN RU
10 порад, щоб не допустити слабоумства в майбутньому Фото: Що робити, щоб не допустити деменції (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Експерт: Олег Швець

З віком ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера невпинно зростає, і наразі не існує чарівної пігулки для їхньої профілактики. Однак це не означає, що ми безсилі. Науковці виділяють низку факторів способу життя, які можуть суттєво вплинути на здоров'я вашого мозку в майбутньому, навіть якщо у вас є генетична схильність.

Що треба робити, щоб уникнути деменції в майбутньому, розповідає РБК-Україна з посиланням на професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Хоча 100% гарантії немає, контроль над певними звичками пов'язаний зі зниженням частоти когнітивних порушень. Найбільш перспективними та обнадійливими напрямками, які продовжують активно вивчати, вчені називають три кити здоров'я мозку: регулярна фізична активність, ретельний контроль артеріального тиску та постійне розумове тренування.

Поради для профілактики деменції

Фахівці рекомендують дотримуватися комплексного підходу, який позитивно впливає не лише на мозок, а й на весь організм:

Контролюйте тиск і цукор

Гіпертонія та високий рівень глюкози - вороги судин, зокрема й тих, що живлять мозок.

Підтримуйте здорову вагу

Це знижує ризик діабету та серцево-судинних захворювань, пов'язаних із деменцією.

Харчуйтеся збалансовано

Більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та нежирного білка. Менше шкідливих жирів і цукру.

Будьте фізично активними

Прагніть до 150 хвилин активності середньої інтенсивності щотижня.

Тренуйте мозок

Читайте, вивчайте нове, грайте в настільні ігри, займайтеся хобі - не давайте мозку нудьгувати.

Спілкуйтеся

Соціальна активність захищає від ізоляції, яка є фактором ризику когнітивного зниження.

Перевіряйте слух

Втрата слуху ускладнює спілкування і пов'язана з підвищеним ризиком деменції.

Спіть достатньо

Намагайтеся спати 7-8 годин на добу для відновлення мозку і тіла.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Куріння та надмірне вживання алкоголю завдають прямої шкоди вашому здоров'ю.

Уникайте травм голови

Завжди дбайте про безпеку під час активного відпочинку та в побуті.

Вас може зацікавити

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я деменция Поради
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"