10 порад, щоб не допустити слабоумства в майбутньому

З віком ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера невпинно зростає, і наразі не існує чарівної пігулки для їхньої профілактики. Однак це не означає, що ми безсилі. Науковці виділяють низку факторів способу життя, які можуть суттєво вплинути на здоров'я вашого мозку в майбутньому, навіть якщо у вас є генетична схильність.

Що треба робити, щоб уникнути деменції в майбутньому, розповідає РБК-Україна з посиланням на професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Хоча 100% гарантії немає, контроль над певними звичками пов'язаний зі зниженням частоти когнітивних порушень. Найбільш перспективними та обнадійливими напрямками, які продовжують активно вивчати, вчені називають три кити здоров'я мозку: регулярна фізична активність, ретельний контроль артеріального тиску та постійне розумове тренування.

Поради для профілактики деменції

Фахівці рекомендують дотримуватися комплексного підходу, який позитивно впливає не лише на мозок, а й на весь організм:

Контролюйте тиск і цукор

Гіпертонія та високий рівень глюкози - вороги судин, зокрема й тих, що живлять мозок.

Підтримуйте здорову вагу

Це знижує ризик діабету та серцево-судинних захворювань, пов'язаних із деменцією.

Харчуйтеся збалансовано

Більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та нежирного білка. Менше шкідливих жирів і цукру.

Будьте фізично активними

Прагніть до 150 хвилин активності середньої інтенсивності щотижня.

Тренуйте мозок

Читайте, вивчайте нове, грайте в настільні ігри, займайтеся хобі - не давайте мозку нудьгувати.

Спілкуйтеся

Соціальна активність захищає від ізоляції, яка є фактором ризику когнітивного зниження.

Перевіряйте слух

Втрата слуху ускладнює спілкування і пов'язана з підвищеним ризиком деменції.

Спіть достатньо

Намагайтеся спати 7-8 годин на добу для відновлення мозку і тіла.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Куріння та надмірне вживання алкоголю завдають прямої шкоди вашому здоров'ю.

Уникайте травм голови

Завжди дбайте про безпеку під час активного відпочинку та в побуті.