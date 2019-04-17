Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам де Пари

Иллюстративное фото (AFP / François Guillot)

Криминалисты назвали вероятную причину пожара

Работающие на месте пожара в Соборе ​ Богоматери криминалисты назвали вероятную причину инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Так, по их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Криминалисты считают, что причиной пожара является проблема с электрикой. При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. К полуночи интенсивность пожара снизилась. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест Собора.

Добавим, к тушению огня были привлечены 400 пожарных. Как сообщалось, в пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный.

Макрон заявил, пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Уже на восстановление Нотр-Дам де Пари собрали более 700 млн евро.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении после пожара Собора Богоматери в Париже.