ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названа ймовірна причина пожежі в Нотр-Дам де Парі

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 03:34
Названа ймовірна причина пожежі в Нотр-Дам де Парі
Ілюстративне фото (AFP / François Guillot)

Криміналісти назвали ймовірну причину пожежі

Працюючі на місці пожежі в Соборі Богоматері криміналісти назвали ймовірну причину інциденту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Так, за їх версією, загоряння було розташоване біля основи шпиля.

Криміналісти вважають, що причиною пожежі є проблема з електрикою. При цьому вони не уточнили, якого роду проблема могла послужити приводом для виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі увечері 15 квітня загорівся Собор Богоматері, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. До півночі інтенсивність пожежі знизилася. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест Собору.

Додамо, до гасіння вогню було залучено 400 пожежників. Як повідомлялося, у пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.

Макрон заявив, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Вже на відновлення Нотр-Дам де Парі зібрали понад 700 млн євро.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону допомогу у відновленні після пожежі Собору Богоматері в Парижі.

На відновлення Нотр-Даму за добу зібрали 600 млн євро Apple пожертвує кошти на реконструкцію Нотр-Дам де Парі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України пожежаПарижпричина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся