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Трамп предложил помощь в восстановлении Собора после пожара

Новости » Политика    16.04.2019 - 23:34
Трамп предложил помощь в восстановлении Собора после пожара
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп и Макрон провели телефонные переговоры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении после пожара Собора Богоматери в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Так, Трамп заявил о поддержке французов и всей страны.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция!)", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера горел Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушились крыша и шпиль. Само здание сильно пострадало. По данным французких СМИ, удалось спасти только 30% предметов искусства. В частности, Терновый венец Иисуса Христа. Вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещен в мэрии Парижа. Не пострадали 16 медных статуй. 

Добавим, к тушению огня были привлечены 400 пожарных. Как сообщалось, в пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный.

Макрон заявил, пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Уже на восстановление Нотр-Дам де Пари собрали более 700 млн евро.

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