Названа сумма, которая предусмотрена бюджетом-2020 на проведение местных выборов

На проведение местных выборов в 2020 году в проекте Государственного бюджета ко второму чтению предусмотрено 2 миллиарда 154 миллиона гривен. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, эту сумму не меняли во втором чтении и ее должно хватить на проведение всех выборов в 2020 году.

"Что касается вопроса о местных выборах. Два миллиарда 154 миллиона гривен - это сумма, которая заложена на местные выборы по расчетам, которые были до первого чтения (проекта госбюджета 2020 - ред.). Этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, которые запланированы на следующий год", - заявила Маркарова.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что ко второму чтению проект бюджета-2020 существенно пересмотрели из-за нового макропрогноза, а также депутатских правок.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин изменил прогноз курса доллара в бюджете на 2020 год. Прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

Кроме того, сообщалось, что в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен.