ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маркарова: проект бюджета-2020 существенно изменен

Новости » Политика     05.11.2019 - 11:31
Маркарова: проект бюджета-2020 существенно изменен
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Проект бюджета-2020 изменили из-за нового макропрогноза

Проект бюджета-2020 существенно изменили перед вторым чтением в Верховной раде. Об этом в интервью "Экономической правде" заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Маркарова отметила, что ко второму чтению проект бюджета-2020 пересмотрели из-за нового макропрогноза, а также депутатских правок.

"За неполные два месяца работы Верховная рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, о совместном режиме транзита", - отметила министр.

Он также добавила, что эти инициативы будут воплощаться в течение года, но в среднесрочной перспективе окажут влияние на экономический рост.

Новость дополняется

Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению
Новости Украины Оксана МаркароваБюджет 2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь