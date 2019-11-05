Названа сума, яка передбачена бюджетом-2020 на проведення місцевих виборів

На проведення місцевих виборів у 2020 році в проекті Державного бюджету до другого читання передбачено 2 мільярди 154 мільйони гривень. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, цю суму не міняли у другому читанні тп її має вистачити на проведення усіх виборів у 2020 році.

"Що стосується питання про місцеві вибори. Два мільярди 154 мільйони гривень - це сума, яка закладена на місцеві вибори за розрахунками, які були до першого читання (проекту держбюджету 2020 - ред.). Цієї суми вистачить для того, щоб забезпечити всі вибори, які заплановані на наступний рік", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що до другого читання проект бюджету-2020 істотно переглянули через новий макропрогноз, а також через депутатські поправки.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін змінив прогноз курсу долара в бюджеті на 2020 год. Прогноз поліпшений у порівнянні з попереднім (28,2 грн/долар), який був закладений у держбюджеті-2020 до першого читання.

Крім того, повідомлялося, що в проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень.