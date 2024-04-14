Названо количество ракет и дронов, которые Иран запустил по Израилю

Иран нанес по Израилю массированный удар с использованием ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Было запущено более двухсот воздушных средств нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Данные по количеству дронов более чем в 200 единицах привела Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Информацию о количестве ракет озвучил чиновник США, пишет АВС. Так, утверждается, что Иран запустил их по территории Израиля уже около 150-ти.

При этом отмечается, что они запускались в несколько "волн": сначала около 80 и потом еще дополнительно 70 ракет.

Последствия ударов, работа ПВО

Как заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в результате ракетного удара с Ирана нанесен незначительный ущерб базе на юге Израиля, передает Times of Israel.

Он также отметил, что за пределами страны было перехвачено более 10 крылатых ракет и десятки беспилотников. По его словам, всего было выпущено более 200 ракет и БПЛА.

Представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что атака и отражение ударов продолжаются.

Атака Ирана на Израиль

Ранее сообщалось, что вечером 13 апреля Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Как сообщало Times of Israel со ссылкой на 12 канал, Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.

По данным радиостанции KAN, в небе над Иерусалимом и другими районами Израиля ПРО сбила десятки иранских баллистических ракет. Также западные СМИ сообщали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских беспилотников.

Израильская печать пишет, что страна планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников с территории Ирана.

Подробнее о воздушных ударах Ирана по Израилю - читайте в материале РБК-Украина.