Названа доля пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 апреля 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 419 022 украинцев. Это составляет 3,8% от общего числа пенсионеров (11 052 849 человек).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.