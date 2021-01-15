ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами свыше 10 тысяч гривен

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Относительно высокие пенсии получают 3% украинцев

Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1400 грн - 0,6%, 73 746 человек, средняя пенсия - 988,63 грн,

от 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 563 человек, средняя пенсия - 1 449,20 грн,

от 1501 до 2000 грн - 16,3%, 1 816 083 человек, средняя пенсия - 1 796,28 грн,

от 2001 до 3000 грн - 41,2%, 4 588 898 человек, средняя пенсия - 2 427,17 грн,

от 3001 до 4000 грн - 19,1%, 2 126 086 человек, средняя пенсия - 3 420,57 грн,

от 4001 до 5000 грн - 8,1%, 898 525 человек, средняя пенсия - 4 445,08 грн,

от 5001 до 10000 грн - 11,6%, 1 289 068 человек, средняя пенсия - 6 759,55 грн,

более 10000 грн - 3,0%, 336 985 человек, средняя пенсия - 13 610,60 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.