Названа частка пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 квітня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 419 022 українців. Це становить 3,8% від загального числа пенсіонерів (11 052 849 осіб).
Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.