Названа частка пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 квітня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 419 022 українців. Це становить 3,8% від загального числа пенсіонерів (11 052 849 осіб).

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.