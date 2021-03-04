Индексация пенсий: половина украинцев получили минимальный размер прибавки
Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, прибавку получили:
- до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
- от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
- от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
- от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
- от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
- более 1000 гривен - 3,3%.
Напомним, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.
По данным ПФУ, средние выплаты составляли:
пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,
по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,
в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,
за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,
социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,
пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен