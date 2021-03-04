Индексация пенсий: половина украинцев получили минимальный размер прибавки

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Напомним, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,

по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,

в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,

за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,

социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,

пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен