Названа дата выборов президента в Беларуси

Решение принял парламент Беларуси
Парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА.
В частности, глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.
"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией", - заявил он.
Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.
Напомним, президент Александр Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса. Он также добавил, что выборы перенести нельзя из-за того, что это нарушит Конституцию страны.
Отметим, во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали решение властей Беларуси провести военный парад на 9 мая ко дню Победы на фоне пандемии коронавируса.
Как известно, Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен.