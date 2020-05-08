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Названа дата виборів президента в Білорусі

Новини » Політика     08.05.2020 - 11:18
Названа дата виборів президента в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Рішення ухвалив парламент Білорусі

Парламент Білорусі призначив вибори президента країни на 9 серпня. Про це повідомляє БелТА.

Зокрема, голова палати представників Володимир Андрейченко заявив, що депутатам належить серйозна організаційно-політична робота як в парламенті, так і виборчих округах.

"Щоб вибори глави держави відбулися відкрито, демократично і в суворій відповідності з Конституцією", - заявив він.

Провести президентські вибори 9 серпня запропонувала перед голосуванням у парламенті голова білоруської ЦВК Лідія Єрмошина.

Нагадаємо, президент Олександр Лукашенко заявив, що вибори в Білорусі пройдуть влітку, незважаючи на пандемію коронавірусу. Він також додав, що вибори не можна перенести через те, що це порушить Конституцію країни.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували рішення влади Білорусі провести військовий парад на 9 травня до дня Перемоги на тлі пандемії коронавірусу.

Як відомо, Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований.

Вибори президента Білорусі пройдуть в проміжку між 9 і 30 серпня, - ЦВК У Білорусі коронавірусом захворіли понад 20 тис. осіб
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