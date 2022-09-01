Названа дата очередного заседания Совбеза ООН по войне в Украине
Заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию в Украине, состоится во второй половине сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную программу работы Совбеза ООН.
В программе указано, что очередное заседание Совбеза по теме "поддержания мира и безопасности в Украине" будет проведено в четверг, 22 сентября.
Более детальной информации о предмете обсуждений пока нет.
Напомним, предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине было проведено 24 августа. Оно было посвящено полугодию российского полномасштабного вторжения в нашу страну.
Там выступил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году, в Киеве.
Также в ходе заседания президент рассказал о ракетном ударе россиян по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, из-за которого погибли 22 человека.
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