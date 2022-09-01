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Названа дата очередного заседания Совбеза ООН по войне в Украине

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 20:21
Названа дата очередного заседания Совбеза ООН по войне в Украине Фото: названа дата очередного заседания Совбеза ООН по войне в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию в Украине, состоится во второй половине сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную программу работы Совбеза ООН.

В программе указано, что очередное заседание Совбеза по теме "поддержания мира и безопасности в Украине" будет проведено в четверг, 22 сентября.

Более детальной информации о предмете обсуждений пока нет.

Напомним, предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине было проведено 24 августа. Оно было посвящено полугодию российского полномасштабного вторжения в нашу страну.

Там выступил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году, в Киеве.

Также в ходе заседания президент рассказал о ракетном ударе россиян по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, из-за которого погибли 22 человека.

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