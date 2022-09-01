Фото: названа дата очередного заседания Совбеза ООН по войне в Украине (Getty Images)

Заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию в Украине, состоится во второй половине сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную программу работы Совбеза ООН.