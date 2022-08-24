Совбез ООН собрался на полугодие вторжения РФ в Украину. Заслушает Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.

На заседании ожидается выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. В начале заседания страны-члены Совбеза проголосовали за право Зеленского выступать онлайн, а не присутствовать лично. 13 стран поддержали это решение, представитель Китая воздержался и только представитель РФ проголосовал против обращения украинского президента онлайн.

Совбез ООН на заседании должен рассмотреть круг вопросов, связанных с последствиями войны РФ против Украины. Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе.