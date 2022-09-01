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Названо дату чергового засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні

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Четвер 01 вересня 2022 20:21
Названо дату чергового засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні Фото: названо дату чергового засідання Ради безпеки ООН щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Засідання Радбезу ООН, на якому обговорять ситуацію в Україні, відбудеться у другій половині вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну програму роботи Радбезу ООН.

У програмі зазначено, що чергове засідання Ради безпеки на тему "підтримання миру та безпеки в Україні" буде проведено у четвер, 22 вересня.

Більш детальної інформації про предмет обговорень поки немає.

Нагадаємо, попереднє засідання Радбезу ООН по Україні було проведено 24 серпня. Воно було присвячене півріччю російського повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Там виступив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він запропонував провести саміт майбутнього під егідою ООН, який відбудеться в 2023 році, в Києві.

Також в ході засідання президент розповів про ракетний удар росіян по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, через який загинули 22 людини.

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