Назван лауреат Нобелевской премии мира в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Им стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али.

Отметим, вчера объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. Премия в 2019 году присуждается австрийскому писателю Петеру Гандке. Кроме того, Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждается польскому автору Ольге Токарчук.

За день до этого американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингем и японец Акира Есино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии.

Кроме того, лауреаты Нобелевской премии в области физики стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз. Отметим, что Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго (ДРК) и правозащитнице из Ирака Нади Мурад Басе Таха.

Напомним, в прошлом году бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагал выдвинуть украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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