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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Новости » Общество    10.10.2019 - 14:06
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Иллюстративное фото (facebook.com nobelprize)

Уже известны имена лауреатов Нобелевской премии по физики, химии и медицине

Названы лауреаты Нобелевской премии в области литературы. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Премия в 2019 году присуждается австрийскому писателю Петеру Хандке. Кроме того, Нобелевская премия по литературе за 2018 присуждается польскому автору Ольге Токарчук.

Напомним, что американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингем и японец Акира Есино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии.

Кроме того, лауреаты Нобелевской премии в области физики стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз. Отметим, что Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.

Завтра станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго (ДРК) и правозащитнице из Ирака Нади Мурад Басе Таха.

Напомним, в прошлом году бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагал выдвинуть украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Названы лауреаты Нобелевской премии в области химии Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области физики
Новости Украины Нобелевская премия
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